حثت السلطات الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين كبار السن وأصحاب الظروف الصحية الخاصة بتخزين المواد الغذائية استعداداً للبقاء في المنزل لمدة تجنباً لفيروس كورونا الجديد.

وطالبت "نانسي ميسونييه" المسؤولة البارزة في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) المواطنين كبار السن بالتأكد من توفر الأدوية الروتينية للضغط والسكري، والأدوية اللازمة لعلاج الحمى والأعراض الأخرى، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية اللازمة.

كما طالبتهم بتوفير كميات كافية من المواد الغذائية ومستلزمات المنزل استعداداً للبقاء داخل المنزل لمدة طويلة.

ولفتت إلى أن دراسة صينية شملت 70 مريض أظهرت إصابة نحو 20 بالمئة منهم بأمراض خطيرة وجميعهم من كبار السن.

وأضافت أن أكثر المعرضين للإصابة بأمراض خطيرة والموت هم من فوق سن الثمانين.

وطالبت كبار السن بتجنب الاقتراب من المرضى وتجنب الأماكن المزدحمة، وتجنب لمس الأسطح بالأماكن العامة، وتجنب الأماكن غير جيدة التهوية.