ترامب يفرض حظراً على كافة الرحلات من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوما

فرض الرئيس الأمريكي ترامب الأربعاء حظراً على كافة الرحلات من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوما في محاولة لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال ترامب في خطاب إلى الأميركيين "من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سنعلّق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة. القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة".

واستثنى ترامب بريطانيا من الحظر، إذ قال إن هذا القرار "لا ينطبق على المملكة المتحدة".

وأضاف ترامب أن هذه القيود تشمل أيضا "الحجم الهائل للتجارة والشحن" بين أوروبا والولايات المتحدة، و"أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة".

ودعا ترامب في كلمته الكونغرس إلى إقرار تخفيضات ضريبية لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد بعد إغلاق أعمال كثيرة وانهيار البورصات.

وقال "أدعو الكونغرس إلى خفض الضرائب على رواتب الأميركيين. آمل أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار وبقوة".

ولفت إلى أنه سيطلب من وزارة الخزانة أن تضع تسهيلات على دفع الضرائب "لبعض الأشخاص والأعمال التي تأثرت سلبيا" جراء الوباء، وهي خطوة برأيه ستضخ نحو 200 مليار في الاقتصاد الأميركي.

هذا وأعلن البيت الأبيض أن ترامب ألغى رحلة كانت مقررة إلى كولورادو ونيفادا بدافع "الحذر".