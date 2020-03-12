البرازيل تعلن إصابة مسؤول رئاسي بكورونا بعد أيام من لقائه ترامب

أعلنت الحكومة البرازيلية الخميس أنّ مسؤولاً حكومياً التقى في نهاية الأسبوع المنصرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الزيارة التي قام بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى الولايات المتحدة تبين أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة البرازيلية في بيان إنّ فابيو واجنغارتن، مسؤول الإعلام في مكتب الرئيس، خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بالفيروس، مؤكّدة بذلك معلومات صحافية.

وأضافت أنّها أبلغت الجانب الأميركي بهذه المعلومة، وأنّ السلطات اتّخذت "كلّ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الرئيس" البرازيلي.