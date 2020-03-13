السفارة التركية بواشنطن تنظم معرضًا للصور حول "إدلب"

افتتحت السفارة التركية في واشنطن، الخميس، معرضا للصور الفوتوغرافية الملتقطة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وجرى تنظيم المعرض في مبنى السفارة التركية، بمشاركة السفير سردار قليج، ونائب وزير النقل والبنية التحتية عمر فاتح صايان، وعدد من مسؤولي السفارة والمواطنين.

وتم عرض نحو 40 صورة فوتوغرافية التقطت خلال الأشهر الأخيرة من مدينة إدلب.

ويستمر المعرض حتى 20 مارس/آذار الحالي.

وأكد الوزير صايان في كلمة له، أن افتتاح المعرض يظهر موقف تركيا من الوضع في إدلب ووقوفها إلى جانب الشعب المظلوم.

بدوره، أشار السفير التركي أن بلاده هي الوحيدة التي دافعت عن المضطهدين في إدلب، لافتا أن افتتاح المعرض هو لنقل المأساة الإنسانية التي تشهدها إدلب للرأي العام الأمريكي.

وفي 5 مارس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من الـ6 من الشهر نفسه.