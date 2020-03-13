تقرير برلماني كندي يتهم الصين وروسيا صراحة بالتدخل السري

أشار تقرير برلماني كندي الخميس بأصابع الاتهام إلى الصين وروسيا منوهاً أنهما تُهددان الأمن القومي الكندي وذلك بزيادة التدخلات "السرية" التي تستهدف نوابا وطلابا، داعيا الحكومة إلى "القيام بعمل أفضل" لمواجهة هذا التهديد.

وقالت اللجنة البرلمانية للأمن القومي والاستخبارات في تقريرها السنوي إن "التهديد حقيقي حتى لو كان في الغالب مخفيا".

وأشار التقرير إلى أن "خطر التدخل الأجنبي يتوسع"، وحددوا الصين وروسيا على أنهما الدولتان الرئيسيتان الساعيتان للتدخل في المؤسسات "الرئيسية".

وحذرت الوثيقة من أن "المنفذين يتصرفون بوقاحة متزايدة وأن أنشطتهم باتت أكثر رسوخا"، لافتة إلى أن هذه الأنشطة "تهدد خصوصا أسس الديموقراطية الكندية".