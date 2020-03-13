نفى إدواردو، نجل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الجمعة، صحة ما تناولته وسائل إعلام بشأن إصابة والده بفيروس "كورونا"، مؤكدا أن الاختبارات لم تنته بعد.

وقال إدواردو في تغريدة عبر "تويتر": "أكاذيب كثيرة ومعلومات قليلة. اختبار كورونا، الذي تم إجراؤه مع الفريق الذي كان مع جاير بولسونارو في الولايات المتحدة، لم يكتمل بعد".

وأضاف: "هناك دوما أولئك الأشخاص الذين ينقلون الأكاذيب في الإعلام، وفي حال تأكدت صحة أخبارهم يقولون (قلنا لكم ذلك)، وفي حال العكس سيضاف خبرهم ذلك إلى أخبارهم الكاذبة".

تغريدة نجل الرئيس البرازيلي جاءت مباشرة بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية وعالمية خبر إصابة بولسونارو بـ"كورونا".

ويخضع رئيس البرازيل الآن للمراقبة الصحية واختبار عدوى "كورونا" بعدما تأكد إصابة مساعده فابيو وانجغارتن بالفيروس، الخميس.

ومن وسائل الإعلام التي أوردت نبأ إصابة رئيس البرازيل بكورونا، صحيفة "جورنال أو ديا" المحلية؛ حيث قالت إن الاختبار الأولي لعدوى "كورونا"، الذي أجري على الرئيس بولسونارو، أظهر إصابته بالفيروس.