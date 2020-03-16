الولايات المتحدة تجري أول تجربة لمصل مضاد لكورونا

قال مسؤول أمريكي، إن أول مصل مضاد لفيروس كورونا، سيتم اختباره، الاثنين، في أحد مستشفيات مدينة سياتل، شمال غربي الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول ـ رفض الكشف عن هويته ـ أن مؤسسة المعاهد الصحية الوطنية بالولايات المتحدة تمول التجربة المذكورة، والتي ستجرى على 45 متطوعا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الاثنين.



ولفت أن المتطوعين "في حالة صحية جيدة"، مشددا على إنه ليس ثمة احتمال لإصابة المتطوعين بكورونا، كون الجرعة التجريبية لا تحتوي على الفيروس ذاته.

ويتوقع الخبراء أن تستغرق مدة الاعتماد الكامل للمصل المحتمل بين سنة على الأقل حتى 18 شهرا، حسب المصدر ذاته.

ويشكل الوصول إلى مصل مضاد للفيروس محل منافسة عالمية.

وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن اهتمامه بشركة ألمانية تعمل على إنتاج مصل أخر مضاد لكورونا.

وقالت إنّ ترامب عرض أموالا من أجل اجتذاب شركة "كيورفاك" الألمانية إلى الولايات المتحدة، مشيرة أن الحكومة الألمانية تقدم عروضا معاكسة لإقناع الشركة بالبقاء في ألمانيا.

وحتى صباح الاثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 170 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.