ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 85 والإصابات تتجاوز 4500 حالة

ارتفع الثلاثاء، عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 85، وبلغ عدد الإصابات 4661 شخصًا.

ووفقا للإحصاءات الأخيرة التي أجرتها جامعة جونز هوبكنز، فإن عدد الوفيات بسبب كورونا في عموم البلاد يواصل ارتفاعه.

وذكر التقرير الصادر عن الجامعة الذي شمل 49 ولاية من أصل 50، أن عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع حتى الثلاثاء إلى 85، فيما بلغ عدد الإصابات 4 آلاف و661.

وسجلت ولاية واشنطن التي رصدت أول حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، أكبر عدد وفيات بلغ 48 شخصا، بينما سجلت نيويورك 10 وفيات وكاليفورنيا 7.

وفي عدد الإصابات، سجلت نيويورك أكبر عدد وصل 950 شخصًا، بينما بلغ في واشنطن 909 إصابة.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا قرابة 183 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفى منهم أكثر من 7 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات.