الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركات تعمل في الإمارات ومرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 5 شركات تعمل في الإمارات، بتهمة تسهيل مبيعات نفطية لإيران.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، اتخذ إجراءات ضد 5 شركات مقرها الإمارات.

واتهم البيان تلك الشركات بـ "تسهيل المبيعات النفطية والبتروكيماوية للنظام الإيراني".

وأضاف: "في 2019، قامت تلك الشركات بشراء مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من شركة النفط الإيرانية الوطنية (NIOC)".

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوشين، قوله، إن "النظام الإيراني يستخدم الأرباح التي يجنيها من المبيعات البترولية والبتروكيماوية في تمويل الجماعات الإرهابية مثل "فيلق القدس الإيراني بدل استخدامها في صحة ورفاهية الشعب الإيراني".

و أضاف: "إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، ستستمر باستهداف وعزل الشركات التي تدعم النظام الإيراني، وستعمل على تسهيل المساعدات الإنسانية وتدعم الشعب الإيراني".

وبحسب البيان، فإن الشركات المستهدفة هي، "بترول جراند" و"ألفابت الدولية" و"سويسول للتجارة" و"علم الثورة للتجارة العامة"، و"الوانيو".

وبموجب العقوبات، يحظر على جميع المواطنين الأمريكيين التعامل مع الشركات المستهدفة، كما سيتم تجميد كل أصولها ومصالحها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.