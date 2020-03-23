بومبيو يجري زيارة مفاجئة لكابل لإجراء مباحثات حول عملية السلام مع طالبان

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى العاصمة الأفغانية كابل في زيارة مفاجئة، لإجراء مباحثات حول عملية السلام التي تجريها واشنطن مع حركة طالبان.

واستقبل الرئيس الأفغاني، أشرف غني الوزير الأمريكي والوفد المرافق له، في القصر الرئاسي بالعاصمة كابل.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية، فإن الجانبين بحثا مواصلة عملية السلام مع حركة طالبان، والخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الخصوص خلال المرحلة المقبلة.

كما تناول اللقاء الأوضاع الأمنية والسياسية في أفغانستان.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا بين الولايات المتحدة وطالبان يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب القوات الأمريكية على نحو تدريجي من أفغانستان.

ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفا إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما.

وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.‎