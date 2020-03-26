واشنطن تتهم الرئيس الفنزويلي بالاتجار بالمخدرات وترصد مكافأة للقبض عليه

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومسؤوولين في حكومته، بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، بحسب إعلام محلي.

وأعلنت الوزارة، اتهامها لمادورو ومسؤولين بحكومته بالتآمر مع "المتمردين الكولومبيين لإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضافت: "نحن نقدر أنه يتم شحن ما بين 200 و250 طنًا من الكوكايين من فنزويلا عن طريق هذه الطرق، وهو ما يعادل 30 مليون جرعة مميتة (من الكوكايين)".

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تقديم مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على الرئيس الفنزويلي مادورو.

وأضاف بومبيو، في بيان، أن هؤلاء المسؤولين "انتهكوا ثقة الجمهور من خلال تسهيل شحنات المخدرات من فنزويلا أثناء توليهم مناصب رئيسية في نظام مادورو".

وتابع أن "ذلك يشمل السيطرة على الطائرات التي تغادر من قاعدة جوية فنزويلية، وكذلك السيطرة على طرق (تجارة) المخدرات عبر الموانئ في فنزويلا".