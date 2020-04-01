واشنطن تقترح حكومة انتقالية في فنزويلا مقابل رفع العقوبات

اقترحت الإدارة الأمريكية تشكيل حكومة انتقالية مشتركة بين السلطة والمعارضة في فنزويلا مع تنحي كل من الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو، مقابل رفع العقوبات عن البلاد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان الثلاثاء: "يمكننا رفع العقوبات عن فنزويلا حال تشكيل حكومة سلمية وديمقراطية".

وأوضح أن الولايات المتحدة تدعو لتشكيل حكومة انتقالية، تمهد لانتخابات رئاسية نزيهة، وإنهاء العقوبات الأمريكية.

وأكد على أن هذا الموقف لا يعد تراجعا عن دعم غوايدو- النائب في البرلمان الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا- معربا عن ثقته بأن الأخير سيفوز في الانتخابات حال دخوله المنافسة.

وأضاف: "رغم ذلك يتعين على غوايدو التنحي جانبا، من أجل تشكيل حكومة محايدة وعادلة".

واعتبر بومبيو أن "عدم استعداد نظام مادورو بشكل كاف فيما يتعلق بالتصدي لوباء كوفيد-19 (كورونا) وعدم تلبيته التطلعات، يدل على مدى خطورة الوضع".

وحذر من أن العقوبات ستتواصل بزخم أكبر على فنزويلا إلى حين قبول إدارة مادورو، بتشكيل حكومة انتقال سياسي.

بدوره رفض وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، بشدة المقترح الأمريكي.

وقال في تصريح لإذاعة كولومبية: "القرارات في فنزويلا تتخذ في كاراكاس، لسنا تحت وصاية واشنطن ولا أي عاصمة أخرى".