تهديد أمريكي شديد اللهجة لإيران في حال هاجمت قواعد عسكرية في العراق

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بأنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا ما هاجمت هي أو حلفاؤها في العراق القوات الأميركية المتمركزة هناك.

وخلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض الأربعاء حول تطورات مكافحة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، قال الرئيس الأميركي بشأن إيران "نحن لا نريد العداء، لكن إذا ما قاموا بعمل معادٍ لنا، فسيندمون على ذلك كما لم يندموا على أي شيء قبلاً".

وأتى تصريح ترامب بعيد ساعات على نشره تغريدة حذر فيها طهران وأتباعها في المنطقة من مهاجمة قواته في العراق. وقال "إذا حصل هذا الأمر، ستدفع إيران ثمناً باهظاً جداً".

وأضاف "بناء على معلوماتنا، تخطط إيران أو حلفاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أميركية و/أو منشآت في العراق"، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان سيد البيت الأبيض يعني أن لدى واشنطن معلومات استخبارية عن تلك الخطة.

وتخوض الولايات المتحدة وإيران نزاعا شرسا على النفوذ في العراق حيث تحظى طهران بدعم جهات فاعلة وفصائل مسلحة، فيما تقيم واشنطن علاقات وثيقة مع الحكومة العراقية.

وينتشر في العراق نحو 7,500 جندي أميركي في إطار تحالف تقوده الولايات المتحدة لمساعدة القوات العراقية في التصدي للمجموعات الإرهابية، لكن هذا العدد تراجع بشكل ملحوظ هذا الشهر.

وتعرضت تلك القواعد كما سفارات أجنبية، بخاصة البعثة الدبلوماسية الأميركية، لأكثر من عشرين ضربة صاروخية منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وأثارت الهجمات التي حملت الولايات المتحدة مسؤوليتها للحشد الشعبي المدعوم من إيران، مخاوف من حرب بالوكالة على الأراضي العراقية.