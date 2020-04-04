معاقبة فارين من الحجر الصحي في أمريكا بالإقامة الجبرية وبأصفاد إلكترونية

قررت السلطات في ولاية كنتاكي الأمريكية مراقبة صديقين يقيمان في منزل واحد، أحدهما مصاب بفيروس كورونا، عبر أصفاد إلكترونية في كعبيهما، وذلك لعدم التزامهما بأوامر الحجر الصحي.

وقالت محطة "WDRB" التلفزيونية المحلية في مدينة لويفيل بالولاية السبت، إن القاضي المحلي تشارلز كانينغهام، عاقب شخصين لم يلتزما بأوامر البقاء في المنزل، الصادرة في إطار مكافحة كورونا.

وفي تصريح للقناة، قال كانينغهام إن أحد الشخصين كانت قد ثبتت إصابته بالفيروس في 23 مارس/ آذار الماضي، وشاهدتهما الفرق الطبية بعد 3 أيام وهما يسيران في الشارع.

وأوضح أنه فرض على الشخصين الإقامة الجبرية في منزلهما، بسبب عدم التزامهما بقواعد الحجر الصحي، رغم جميع التحذيرات،

وتشمل العقوبة المفروضة على الشخصين البقاء قيد الإقامة الجبرية لغاية 6 أبريل/ نيسان الجاري، وفي حال عدم التزامهما بالحظر، سيتعرضان لعقوبات جديدة.