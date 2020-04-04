5 أطفال رضّع من ضمن مصابي كورونا في ميريلاند الأمريكية

شهدت ولاية ميريلاند الأمريكية، الجمعة، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) لدى 5 أطفال رضع، أحدهم عمره شهر واحد.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها لاري هوغان، حاكم ولاية ميريلاند، في المؤتمر الصحفي اليومي له.

وقال الحاكم هوغان في تصريحاته "تم تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا لدى أطفال رضع يبلغ أحدهم من العمر شهرًا واحدًا، حيث جاءت نتيجة التحليلات التي أجريت لهم إيجابية".

وتابع قائلا "وهذا يعني أن الفيروس لا يفرق بين الأعمار، وأن الكل معرض للإصابة به".

ووصل عدد المصابين بالفيروس في الولاية المذكورة إلى 2758 شخصًا، فيما بلغت الوفيات 42 حالة.

وكان حاكم الولاية قد حذر في بيان له الأسبوع الماضي، من أن تصبح ولايات ميريلاند، وفيرجينيا، والعاصمة واشنطن وما حولها، مركزًا جديدًا لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية، الجمعة، بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 245 ألفا و658، والوفيات 6 آلاف و69 حالة.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و89 ألف شخص، توفي منهم نحو 59 ألفا، فيما تعافى حوالي 228 ألفا.