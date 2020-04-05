الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، أعلى معدل وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بعد وفاة 1344 شخصا.



وكان الرقم القياسي السابق بعدد الوفيات في أمريكا سجل بـ3 أبريل/ نيسان الجاري بـ1094 وفاة، وبعد تسجيل وفيات السبت يرتفع مجموع المتوفين بفيروس كورونا الجديد في أمريكا إلى 8376 شخصا.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح، السبت، بأن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب في محاربة انتشار الفيروس لافتا إلى أنه سيكون هناك "الكثير من الوفيات".



وعلى الصعيد الدولي تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد 1.1 مليون إصابة في حين تجاوز عدد المتوفين 60 ألفا حول العالم، في حين سجلت إسبانيا، السبت، 809 وفيات بهذا الفيروس.