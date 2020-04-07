وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 11 ألفا

ارتفع الثلاثاء، عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 10 آلاف و993، إثر تسجيل 1339 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية.

وحسب معطيات حديثة لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، بلغت إصابات كورونا 368 ألفا و449، عقب تسجيل 30 ألفا و478 إصابة جديدة.

وأظهرت نفس المعطيات، أن البلاد سجلت 1339 وفاة جديدة، في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 10 آلاف و993.

وسجلت نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، 8 آلاف و670 إصابة جديدة، لترفع الحصيلة إلى 31 ألفا و830، توفي منهم 4 آلاف و758.

وتلي نيويورك من حيث الإصابات والوفيات، ولايتا نيو جيرسي بـ41 ألفا و90 إصابة، توفي منهم 1003، ثم ميشيغان بـ17 ألفا و221 إصابة، توفي منهم 727.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها إسبانيا بـ140 ألفا و510 إصابات، ثم إيطاليا بـ132 ألفاو547.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم المليون و365 ألفا، توفي منهم أكثر من 76 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 293 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".