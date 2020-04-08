بيرني ساندرز ينهي حملته الانتخابية وينسحب من سباق الترشح للرئاسة الأمريكية

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز، الأربعاء، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وجاء قرار "ساندرز" بعد نتيجة الانتخابات التمهيدية، واعترافه بأن منافسه الديمقراطي، جو بايدن، يتقدم عليه للغاية، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".

وبقرار ساندرز، ستنحصر المنافسة في الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بين الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب، وبايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وفي وقت سابق من العام، طالب ترامب، بايدن، بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية، على خلفية ما عرف بـ"فضيحة أوكرانيا" حيث طالب ترامب كييف بالتحقيق في ممارسات لنجل بايدن، اعتبرها الرئيس الأمريكي تحمل أوجه فساد.

وواجه ترامب بموجب هذه الفضيحة تحقيقا من أجل عزله من منصبه، لسوء استخدام السلطة لكن تمت تبرئته في النهاية من قبل مجلس الشيوخ حيث الأغلبية جمهوريين.

وكشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وقال الديمقراطيون إن ترامب ضغط على زيلينسكي مرارًا خلال المكالمة الهاتفية، لفتح تحقيق حول أنشطة نجل بايدن في أوكرانيا، وهدد بقطع مساعدات عسكرية مهمة لكييف إن لم يمتثل زيلينسكي لطلبه.