نحو 2000 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 2000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك بحسب أحدث بيانات صادرة، ليل الثلاثاء، عن جامعة جونز هوبكنز، الأمريكية، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

وأظهرت البيانات أنّ الوباء حصد في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1939 مصاباً بالفيروس.

ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 12.722 حالة من أصل حوالى 400 ألف إصابة.

ويعتبر هذا الرقم أكبر عدد قد تسجيله خلال يوم واحد منذ تفشي الفيروس بالبلاد، وكان الرقم القياسي السابق، هو 1344 وفاة، وفقا لما وثقته بيانات الجامعة في 4 أبريل/نيسان الجاري.

وحتى يوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 28.027 إصابة مؤكدة جديدة.