وفيات كورونا تقترب من 13 ألفا في الولايات المتحدة

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إلى نحو 13 ألفا، إثر تسجيل قرابة 2000 وفاة جديدة.

ويتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميًا في الولايات المتحدة، التي باتت تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، الأربعاء، فإن عدد الإصابات وصل 399 ألفا و929، بعد تسجيل 31 ألفا و480 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و911، إثر وفاة ألف و918 شخصا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب المصدر ذاته.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات بالفيروس بـ146 ألفا و690، تليها إيطاليا ثالثة بـ 135 ألفا و586.

من جانب آخر، تتصدر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تأثرا بالفيروس في عموم الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد الإصابات في الولاية إلى 140 ألفا و386 إثر تسجيل 8 آلاف و556 إصابة جديدة.

وتأتي نيوجيرسي في المرتبة الثانية بـ 44 ألفا و416، تليها ميشيغان ثالثة بـ 18 ألفا و970 إصابة.

ومن حيث عدد الوفيات، تتصدر نيويورك أيضا باقي الولايات بـ5 آلاف و489، تليها نيوجيرسي بألف و232، ثم ميشيغان بـ 845.

وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و453 ألفا، توفي منهم أكثر من 83 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف، بحسب موقع "Worldometer".