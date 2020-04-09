الشرطة الأمريكية توقف امرأة تلعق المنتجات الغذائية عمداً

ألقت الشرطة القبض على امرأة في كاليفورنيا بعدما قامت بلعق أغذية وسلع أخرى قيمتها 1800 دولار من في أحد المتاجر في مدينتها، وفق ما قالت الشرطة الأربعاء.

وأوضح الناطق باسم الشرطة المحلية كريس فيوري أن متجرا في ساوث ليك تاهو على الحدود مع نيفادا اتصل بالشرطة بعدما "شوهدت زبونة تلعق مواد غذائية" وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال الوقت الذي استغرقه وصول الشرطة إلى المكان، زينت المرأة نفسها بالمجوهرات التي يبيعها المتجر وقامت بلعقها أيضا.

وأضاف فيوري إن المشتبه بها جنيفر ووكر (53 عاما) ملأت عربتها بمجموعة متنوعة من المنتجات، بما فيها اللحوم والكحول ولم تكن تملك ما يكفي من النقود لدفع ثمنها.

ووضعت ووكر قيد الحجز لدى الشرطة بتهمة التخريب وسيتم التخلص من البضائع التي قامت بلعقها خوفا من تلوثها، في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا.