القائمة الرئيسية
الأميركتان
القائمة الرئيسية

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا  تتخطى 15 ألفا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.04.2020 21:48
آخر تحديث في 10.04.2020 03:52
الولايات المتحدة.. وفيات كورونا  تتخطى 15 ألفا

تخطّت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 15 ألفا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وأوقعت الجائحة 15938 وفاة في الولايات المتحدة حتى الساعة 19,00 ت غ من يوم الخميس، بحسب التعداد الذي تقوم الجامعة بتحديثه بشكل مستمر.

وتخطّت حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 450 ألفا، علما أن هذا الرقم أدنى بكثير من الرقم الفعلي للمصابين، كما أن نقص الفحوص يحول دون تسجيل كل الحالات.

وبحسب حصيلة الوفيات تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد إيطاليا التي سجّلت 18279 وفاة وأمام إسبانيا التي سجّلت 15238 حالة.

وتظهر أرقام الحصيلة اليومية المعلنة في اليومين الأخيرين (الثلاثاء والأربعاء) زيادة في الوفيات تبلغ ألفي حالة يوميا.

وتعتبر ولاية نيويورك أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة وقد تخطّت حصيلة وفياتها سبعة آلاف حالة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ألقت الشرطة القبض على امرأة في كاليفورنيا بعدما قامت بلعق أغذية وسلع...
مختارات