الولايات المتحدة.. وفيات كورونا  تتخطى 15 ألفا

تخطّت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 15 ألفا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وأوقعت الجائحة 15938 وفاة في الولايات المتحدة حتى الساعة 19,00 ت غ من يوم الخميس، بحسب التعداد الذي تقوم الجامعة بتحديثه بشكل مستمر.

وتخطّت حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة 450 ألفا، علما أن هذا الرقم أدنى بكثير من الرقم الفعلي للمصابين، كما أن نقص الفحوص يحول دون تسجيل كل الحالات.

وبحسب حصيلة الوفيات تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد إيطاليا التي سجّلت 18279 وفاة وأمام إسبانيا التي سجّلت 15238 حالة.

وتظهر أرقام الحصيلة اليومية المعلنة في اليومين الأخيرين (الثلاثاء والأربعاء) زيادة في الوفيات تبلغ ألفي حالة يوميا.

وتعتبر ولاية نيويورك أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة وقد تخطّت حصيلة وفياتها سبعة آلاف حالة.