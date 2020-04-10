ارتفاع إجمالي وفيات كورونا بالولايات المتحدة إلى 16 ألفا و686

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الجمعة، إلى 16 ألفا و686، إثر تسجيل ألف و878 حالة جديدة.

ويزداد عدد الإصابات والوفيات يوميا في الولايات المتحدة، التي باتت تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، فإن عدد الإصابات وصل 466 ألفا و396، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16 ألفا و686 خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في عموم الولايات المتحدة إلى 26 ألفا و522، وفق المصدر ذاته.

وحتى عصر الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم قرابة مليون و633 ألفا، منها نحو 98 ألف وفاة، وأكثر من 366 ألف حالة تعاف.