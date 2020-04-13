ساندرز يدعم خصمه السابق جو بايدن لهزيمة ترامب في السباق الرئاسي

أعلن السيناتور بيرني ساندرز دعمه الاثنين ترشح خصمه السابق جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، معلنا أن الوقت قد حان لتوحيد الجهود من أجل إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في تغريدة لليساري ساندرز "علينا أن نتّحد لإلحاق الهزيمة بأخطر رئيس في الزمن المعاصر"، قبل أن يظهر برفقة بايدن في بث مباشر أعلن فيه دعمه له.

وكان ساندر (78 عاما) قد قرر الأربعاء الماضي الانسحاب من سباق الانتخابات داخل الحزب الديموقراطي بعد حملة متقلبة.

في المقابل، دعا بايدن (77 عاما) الذي أصبح المرشّح الأوحد للحزب إلى الاتحاد من أجل إلحاق الهزيمة بترامب.

ونشر نائب الرئيس السابق على تويتر صورة له مع ساندرز بعيد إعلان الأخير دعمه في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

لكن فوز بايدن رسميا بالترشح عن الحزب الديموقراطي لن يعلن إلا في مؤتمر الحزب الذي أرجئ إلى 17 آب/ أغسطس بسبب فيروس كورونا.

وكان ساندرز قد خاض منافسة حادة مع هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب في عام 2016، فازت فيها الأخيرة بالترشح لكنّها خسرت الانتخابات العامة أمام ترامب.