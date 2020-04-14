واشنطن: نريد إحداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية

قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الثلاثاء ان الولايات المتحدة تسعى الى احداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية، وسط تهديداتها بحجب مساهماتها المالية للمنظمة على خلفية موقف الأخيرة من الصين وتعاملها مع وباء كوفيد-19.

ووعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإصدار اعلان هذا الأسبوع بشأن التمويل الاميركي للمنظمة الدولية التي تتصدر التصدي للوباء القاتل.

وتعتبر الولايات المتحدة المتبرع الأكبر للمنظمة إذ قدمت لها 400 مليون دولار العام الماضي.

وصرح بومبيو لاذاعة فلوريدا: "لقد قامت منظمة الصحة العالمية خلال تاريخها بعمل جيد. ولكن للاسف، فإنها لم تبل بلاء حسناً هذه المرة".

واضاف: "نريد بذل جهود لاحداث تغيير جذري أو اتخاذ قرار مختلف يقول ان عليكم القيام بدوركم لضمان تنفيذ التزامات الصحة العالمية، أي الأمور التي بصراحة تحافظ على سلامة الأميركيين".

وتقول ادارة ترامب ان منظمة الصحة العالمية اعتمدت بشكل كبير على التصريحات الرسمية الصينية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد اواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية.

وفي الأسابيع الأولى من انتشار المرض، قالت المنظمة استنادا الى تصريحات اطباء صينيين انها لا تملك معلومات عن انتقال الفيروس بين البشر، وأشادت "بشفافية" الصين.