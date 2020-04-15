ترامب يأمر بتعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تعليق المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة العالمية، معتبرا أنها ارتكبت "أخطاء" كثيرة في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وأنها تبالغ في تقربها من الصين.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة قرار ترامب معتبراً أن "هذا ليس وقت خفض موارد" منظمة دولية كهذه منخرطة في المعركة ضد وباء كورونا.

ووجه الرئيس الأميركي لائحة اتهام مطولة إلى المنظمة الدولية، قائلا إن "العالم تلقى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات" الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وأضاف ترامب الذي كان يتحدث من حدائق البيت الأبيض "آمر اليوم بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية أثناء إجراء مراجعة لتقييم دور منظمة الصحة العالمية في سوء الإدارة الشديد وإخفاء تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأشار ترامب إلى دراسة "معمقة جداً" يمكن أن تستمر بين ستين وتسعين يوماً.

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تمويل منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقراً لها.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن مساهمة بلاده في تمويل المنظمة كان يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنوياً مقابل مساهمة الصين البالغة حوالى 40 مليون دولار "وحتى أقل". وقال إن "من واجب" الولايات المتحدة المحاسبة.

قال ترامب "لو أن منظمة الصحة العالمية قامت بعملها بإرسال خبراء طبيين إلى الصين لتقييم الوضع على الأرض بشكل موضوعي وفضحت عدم شفافية الصين، لكان من الممكن احتواء تفشي المرض في مهده مع عدد قليل جداً من الوفيات".

وتابع "لدينا مشاكل معهم منذ سنوات".

وما أثار غضب ترامب بشكل خاص هو انتقادات منظمة الصحة العالمية لقراره في أواخر كانون الثاني/يناير، القاضي بمنع دخول إلى الولايات المتحدة المسافرين القادمين من الصين وهو إجراء لا يزال يتفاخر به ترامب ويؤكد أنه أبطأ وصول الفيروس.

وقال ترامب إن "الصين دائماً على حق" في نظر منظمة الصحة العالمية.