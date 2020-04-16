الولايات المتحدة تسجل حوالي 5 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، إلى حوالي 31 ألفا، إثر تسجيل قرابة 5 آلاف وفاة جديدة.

ويتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميًا في الولايات المتحدة، التي باتت تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً بجائحة كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية، الخميس، فإن عدد الإصابات وصل 639 ألفا و733، بعد تسجيل 30 ألفا و48 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30 ألفا و990، إثر تسجيل 4931 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب المصدر ذاته.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات بالفيروس بـ182 ألفا و816، تليها إيطاليا ثالثة بـ 165 ألفا و155.