ترامب يرجح أن تكون بلاده قد "اجتازت ذروة" تفشي كورونا

رجّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تكون بلاده قد "اجتازت ذروة" تفشّي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، مشيراً إلى أنّه سيعلن، الخميس، عن "التوجيهات" التي ستحكم عملية "إعادة فتح" الاقتصاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، مساء الأربعاء، خلال مؤتمره الصحفي اليومي من البيت الأبيض بشأن آخر تطوّرات تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف ترامب قائلا إنه "من الواضح أن استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها"، مشدّداً على أنّ "المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أنّنا، على الصعيد الوطني، تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة".

وبيّن أن بلاده أجرت 3.5 مليون أختبار للكشف عن مصابين جدد بوباء كورونا.

كما استعرض، خلال المؤتمر الصحفي، مقطع فيديو لشركة جنرال موتورز، التي تعمل على إنتاج أجهزة التنفس الصناعي.

وكشف الرئيس الأمريكي، عن 50 شركة أمريكية وصفها بالعملاقة تساعد في تطوير اللقاحات المضادة لكورونا، مشيرًا إلى أنهم أجروا ما يقرب من 35 تجربة سريرية، حتى اليوم.

وأضاف "هذه التطورات المشجّعة وضعتنا في موقع قوي جداً لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا"، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن هذه التوجيهات خلال مؤتمر صحفي، الخميس.

وأردف قائلًا "غداً سيكون يوماً عظيماً، سنتحدّث مع الحكام(بالولايات المختلفة) وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح" الاقتصاد في عدد من الولايات.

وتابع "سنعيد فتح عدد من الولايات، بعض الولايات قبل غيرها. في الواقع بعض الولايات يمكنها أن تعيد فتح (اقتصادها) قبل موعد الأول من أيار/مايو".

وأضاف الرئيس الأمريكي "سنعود أقوياء جداً، جميعاً".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 29 ألف وفاة بفيروس كورونا حتى مساء الأربعاء، فضلًا عن أكثر من 600 ألف إصابة في عموم البلاد، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس حول العالم.

ووفق المصدر نفسه، أصاب الفيروس حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و77 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 134 ألفًا، وتعافى أكثر من 509 آلاف.