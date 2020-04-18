البنتاغون يمدد تجميد تحركاته في أنحاء العالم مع تخفيف بعض القيود

أعلن البنتاغون السبت تمديد تعليق جميع تحركاته المقررة في العالم حتى 30 حزيران/ يونيو، مع تخفيف القيود على عمليات إعادة الانتشار وإعادة الجنود إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول شؤون الموظفين في وزارة الدفاع الأميركية ماثيو دونوفان إن القرار سينفذ اعتبارا من الاثنين.

وفي محاولة لكبح انتشار وباء كوفيد-19 في صفوف القرات المسلحة، قرر وزير الدفاع مارك اسبر نهاية آذار/مارس إيقاف جميع تحركات الموظفين المدنيين في الوزارة وعائلاتهم التي تعيش معهم في الخارج لمدة 60 يوما.

وكان يفترض أن ينتهي التجميد نهاية أيار/مايو، ما يعني أنه مدّد لشهر.

لكن يمكن للقادة المحليين أن يسمحوا بإعادة عناصر بناء على الأوضاع الميدانية، وخصوصا اولئك المنتشرين في الخارج.

وأضاف دونوفان خلال عرض صحافي موجز عبر الهاتف أن "القرار الجديد يخوّل الانتشار وإعادة الانتشار العملاني، ويسمح للمسافرين الذين أجروا رحلات مهنيّة بالعودة إلى القاعدة الدائمة أو الالتحاق بقاعدتهم الجديدة".

وسجل البنتاغون حتى صباح الجمعة 2986 إصابة بكوفيد-19 في صفوف القوات وحالتي وفاة (احتياطي في الحرس الوطني وعنصر بحرية في حاملة الطائرات ثيودور روزفلت)، اضافة الى إيداع 44 عسكريا المستشفى.