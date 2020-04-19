ترامب يحذر الصين من العواقب إذا كانت مسؤولة عن تفشي كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن على الصين تحمل العواقب إذا ثبت أنها مسؤولة عمدا عن تفشي وباء فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب بالبيت الأبيض، أشار فيه إلى أن بلاده تواصل تلقي مؤشرات إيجابية بوصول وباء كورونا إلى نقطة الذروة.

وعن دور الصين بظهور الوباء قال: "إذا كان الأمر ناجما عن خطأ، فالخطأ ليس إلا خطأ. أما إذا كانت مسؤولة عن عمد، إذن بالتأكيد يجب أن تكون هناك عواقب".

ولفت إلى أن معدل الوفيات في الولايات المتحدة منخفض مقارنة بمعدل دول أوروبا الغربية باستثناء ألمانيا.

وشدد أن الصين هي الأولى عالميا في عدد الوفيات، "والأرقام التي تعلنها لا تعكس الحقيقة".

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا بعدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين قرابة 739 ألفا، والمتوفين فوق الـ 39 ألفا، والمتماثلين للشفاء ما يزيد على 68 ألفا.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و332 ألفا، توفي منهم أكثر من 160 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 600 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.