تعافي نحو 71 ألف مصاب من كورونا في الولايات المتحدة

تماثل نحو 71 ألف مصاب بفيروس كورونا للشفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما لا يزال 115 ألفا و990 يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، الاثنين، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 759 ألفا و786، إثر تسجيل 24 ألفا و499.

ووفق البيانات، أجريت اختبارات كورونا لـ3 ملايين و882 شخصا حتى الآن، تماثل 70 ألفا و980 مصابا للشفاء، فيما لا يزال 115 ألفا و990 يتلقون العلاج في المستشفيات.

وسجلت الولايات المتحدة، الاثنين، 1590 وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 40 ألفا و690.

وتتصدر نيويورك قائمة الولايات من حيث عدد الوفيات والإصابات تليها نيوجيرسي وماساتشوستس.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات كورونا عالميا، تليها إيطاليا ثم إسبانيا وفرنسا، كما تتصدر قائمة الإصابات تليها إسبانيا ثم إيطاليا وفرنسا.

وحتى عصر الاثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، مليونين و430 ألفًا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 166 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 636 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.