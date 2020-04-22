بومبيو: تجب محاسبة إيران على إطلاق القمر الصناعي العسكري

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاربعاء أن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق قمر صناعي عسكري ووعد بأن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن "أعتقد أنه تجب محاسبة إيران على ما قامت به".

وأضاف "لقد أكد الايرانيون على الدوام أن هذه البرامج" للاقمار الصناعية "منفصلة بالكامل عن أي جانب عسكري وأنها محض برامج تجارية". وتابع ان اطلاق قمر صناعي عسكري اليوم "يثبت أننا كنا على حق هنا في الولايات المتحدة" عبر التنديد ببرامج عسكرية خفية.

وكانت ايران أعلنت في وقت سابق انها اطلقت "بنجاح" أول قمر صناعي عسكري بعد شهرين على فشل وضع قمر علمي في المدار وفي إطار من التوتر مع واشنطن.