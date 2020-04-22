ترامب يوعز بتدمير أي زوارق إيرانية تضايق السفن الأمريكية

أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، باستهداف أي زوارق حربية إيرانية، في حال ضايقت سفن بلاده.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "أوعزت إلى البحرية الأمريكية بضرب وتدمير أي زوارق حربية إيرانية، إذا ضايقت سفننا".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، بعد يومين من إعلان الحرس الثوري الإيراني تعزيز قدراته، بما في ذلك توسيع مدى الصواريخ المضادة للسفن.

وقال قائد البحرية الإيرانية العميد علي رضا تانغسيري، إن قوات بلاده "لديها الآن مجموعة متنوعة من صواريخ أرض ـ أرض محلية الصنع بمدى 700 كيلومتر"، وسفنها "أسرع بثلاث مرات من السفن الأمريكية".

والأسبوع الماضي، قال الجيش الأمريكي، إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني، اقتربت إلى مسافة خطيرة من سفن عسكرية أمريكية في الخليج، واصفا الخطوة بأنها "خطيرة واستفزازية".