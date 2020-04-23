4,4 ملايين طلب جديد لمساعدات البطالة خلال أسبوع في الولايات المتحدة

استمر تراجع عدد المسجلين الجدد للاستفادة من إعانات بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي (4,42 ملايين طلب)، لكنه يبقى في مستوى مرتفع تاريخيا، وفق الأرقام التي نشرتها وزارة العمل الخميس.

وكان المحللون يتوقعون تسجيل أربعة ملايين طلب أسبوعي جديد بين 12 و18 نيسان/أبريل. وتقدم الأسبوع قبل الماضي 5,2 مليون شخص بطلب مساعدة، وهو رقم تراجع قليلا بعد مراجعته.

وانفجرت البطالة في الولايات المتحدة منذ آذار/مارس، ليبلغ العدد الإجمالي للعاطلين الجدد من العمل 26 مليونا و453 ألفا. وجاءت هذه المستويات غير المسبوقة نتيجة تدابير الحجر التي أقرت في البلاد لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19.

وسجلت أعلى نسبة قياسية في الأسبوع الأخير من آذار/مارس، مع إحصاء أكثر من 6,8 مليون طلب جديد.

بعد تراجعها في شباط/فبراير إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاما، ارتفعت نسبة البطالة في آذار/مارس لتبلغ 4,4 %. وينتظر أن تشهد النسبة ارتفاعا كبيرا في شهر نيسان/أبريل لتتجاوز 10 %، وسيتم نشر أرقامها في 8 أيار/مايو.

واعتبر محللو شركة "أكسفورد ايكونوميكس" في مذكرة أن طلبات إعانة البطالة الجديدة "تواصل الابتعاد عن الذروة لكنها تبقى في مستويات استثنائية".

وأشاروا إلى أن "بعض الولايات واصلت تسجيل زيادة كبيرة في عدد المتقدمين"، خصوصا في فلوريدا، لكن "سجلت بعض الولايات الكبيرة طلبات أقلّ" مثل كاليفورنيا ونيويورك وميشيغن.

وينتظر أن يوافق الكونغرس على خطة جديدة تقارب قيمتها 500 مليار دولار، لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات ومحاولة الحفاظ على الوظائف التي توفرها. وتشمل الخطة أيضا المستشفيات وتعزز قدرة إجراء الفحوص الطبية لكشف الفيروس، وهو ما يعتبر عاملا محوريا لإنعاش النشاط الاقتصادي.

وتتزايد الرغبة في إعادة فتح اقتصاد البلاد، وبدأت بعض الولايات في تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي. وفي بعض الولايات التي لا تزال تفرض الحجر، تزداد التظاهرات الداعية الى استئناف النشاط الاقتصادي.