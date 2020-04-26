وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 54 ألفا والإصابات تقترب من المليون

تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ54 ألفًا، حتى عصر الأحد، وفق معطيات موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

وأظهرت معطيات الموقع، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 963 ألفًا و472 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في الوفيات، وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا في الإصابات.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و943 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 203 آلاف، فيما تعافى أكثر من 842 ألفا، وفق "worldometer".