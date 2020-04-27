وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 55 ألفا

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى 54 ألفا و877، إثر تسجيل 943 حالة جديدة.

ووفق أحدث معطيات جامعة جونز هوبكنز، الإثنين، بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد، 965 ألفا و951، بعد تسجيل 26 ألفا و702 حالة جديدة.

ولا تزال نيويورك في صدارة الولايات الأمريكية في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

فقد بلغ عدد الإصابات في نيويورك 288 ألفا و45، والوفيات 22 ألفا و269.

يشار أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

فيما تأتي إسبانيا ثانية من حيث الإصابات بـ 229 ألفا و422، وإيطاليا ثالثة بـ197 ألفا و675، وفرنسا رابعة بـ 162 ألفا و220.

وحتى عصر الاثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 ملايين حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 207 آلاف، فيما تعافى أكثر من 888 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.