القائمة الرئيسية
الأميركتان
القائمة الرئيسية

الولايات المتحدة.. عدد الإصابات بكورونا يتجاوز المليون

ديلي صباح
واشنطن
نشر في 28.04.2020 00:07
نيويورك- وكالة الأنباء الفرنسية نيويورك- وكالة الأنباء الفرنسية

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة المليون، حتى مساء الاثنين، وفق معطيات موقع " covidvisualizer.com. " المختص برصد ضحايا الفيروس.

وأظهرت معطيات الموقع، أن عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة تجاوزت الـ56 ألفاً فيما بلغ عدد حالات الشفاء نحو 107 آلاف.

وأشارت المعطيات إلى أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم تجاوزت الثلاثة ملايين وبلغت نسبة حالات الشفاء إلى الإصابات 30,06 في المئة فيما بلغت نسبة الوفيات 6,9 في المئة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في الوفيات، وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا في الإصابات.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلى 54 ألفا...
مختارات