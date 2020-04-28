الولايات المتحدة.. عدد الإصابات بكورونا يتجاوز المليون

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة المليون، حتى مساء الاثنين، وفق معطيات موقع " covidvisualizer.com. " المختص برصد ضحايا الفيروس.

وأظهرت معطيات الموقع، أن عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة تجاوزت الـ56 ألفاً فيما بلغ عدد حالات الشفاء نحو 107 آلاف.

وأشارت المعطيات إلى أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم تجاوزت الثلاثة ملايين وبلغت نسبة حالات الشفاء إلى الإصابات 30,06 في المئة فيما بلغت نسبة الوفيات 6,9 في المئة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا في الوفيات، وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا في الإصابات.