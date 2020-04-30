قيادة القوات الأمريكية بأوروبا تشكر تركيا على مساعداتها الطبية

أعربت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، عن شكرها لتركيا إزاء مساعداتها الطبية التي قدمتها للولايات المتحدة التي تتصدر بلدان العالم الأكثر تضرراً بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، عقب مغادرة طائرة شحن عسكرية ثانية محملة بمساعدات طبية، أنقرة في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وأضافت: "نشكر حليفتنا لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو). معاً نكون أقوياء أكثر".

وأعاد حساب قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، تغريدة لوزارة الدفاع التركية تشير فيها إلى إرسال دفعة ثانية من المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، بناء على تعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي سياق متواصل، أشار بيان صادر عن "ناتو"، إلى أن تركيا أرسلت منذ انتشار كورونا حول العالم، مساعدات طبية إلى 55 بلدا متضررا من الفيروس، منها 15 دولة عضوا لدى الحلف.

وصباح الخميس، أقلعت من العاصمة التركية أنقرة، طائرة شحن عسكرية ثانية محملة بمساعدات طبية قدمتها تركيا إلى الولايات المتحدة، التي تتصدّر قائمة البلدان الأكثر تضررًا من وباء كورونا.

وقبل يومين، أرسلت تركيا الطائرة الأولى المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، أرسلت تركيا مساعدات مماثلة إلى العديد من الدول، من بينها إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا والصومال وجنوب إفريقيا.

وحتى صباح الخميس، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم 3 ملايين و229 ألفا، أما حالات الوفاة فبلغت 228 ألفا و371، وحالات الشفاء أكثر من مليون، وفق أرقام موقع "WorldoMeter".