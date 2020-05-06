اغتيال غامض لباحث صيني - أمريكي مع قرب اكتشافه نتائج مهمة حول كورونا

أحاط الغموض بمقتل باحث أمريكي من أصول صينية يعيش في ولاية "بنسلفانيا"، كان على وشك اكتشاف نتائج مهمة للغاية تتعلق بفيروس كورونا.

وأعلنت الشرطة المحلية، السبت، أن بينغ ليو (37 عاما)، باحث في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ، قتل في "عملية اغتيال" داخل منزله، بحسب موقع "الحرة" المحلي.

وأضافت أن "رجلا صينياً يدعى هاو غو (46 عاما)، دخل إلى منزل الباحث، السبت الماضي، وفتح النار عليه، وأصيب ليو برصاصات في الرأس والرقبة والجذع، وتوفي متأثرا بجراحه".

وأشارت إلى أن "زوجة الباحث الصيني لم تكن في المنزل وليس لديهما أطفال".

كما أكدت الشرطة أن "الرجل الذي قتل ليو، عاد إلى سيارته وقتل نفسه على بعد ميل واحد من مسرح الجريمة، فيما لم تستطع الشرطة بعد تحديد العلاقة بينهما أو التكهن بها".

ولفتت أنه "لم يتم سرقة أو فقدان أي شيء من منزل الباحث الصيني".

كما أكدت الشرطة أن التحقيق جار بهدف الكشف عن ظروف ودوافع الجريمة، فيما يعتقدون أن وفاة ليو ليس لها أي صلة بدراسة "كوفيد-19".

من جانبها، أعلنت جامعة "بيتسبرغ" أن "ليو كان أستاذًا مساعدًا في قسم بيولوجيا الحوسبة والأنظمة في الجامعة، وأنه كان على وشك الوصول إلى نتائج مهمة جدا تجاه فهم الآليات الخلوية وراء الإصابة بعدوى كورونا، والسبب الخلوي للمضاعفات التي تحدث".

وأفادت الجامعة أن "ليو كان باحثًا متميزًا، حصل على احترام وتقدير العديد من الزملاء في هذا المجال، وقدم مساهمات فريدة في العلوم، وأنها ستكمل البحث الذي بدأه".

وبهذا الخصوص، قال قسم ليو بجامعة "بيتسبرغ" إنه "كان قريبا من تحقيق نتائج مهمة جدا تتعلق بالفيروس التاجي، ما يجعل قضية قتله أكثر غموضا".

وانضم الباحث الصيني إلى الجامعة قبل 6 سنوات، وشارك في تأليف أكثر من كتاب وما يزيد على 30 بحثا، وكسب سمعة كباحث متميز.

وفقًا لسيرته الذاتية عبر الإنترنت، عمل ليو مع إدموند كلارك، الفائز بجائزة تورنغ المرموقة في علوم الكمبيوتر عام 2007، كزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة كارنيغي ميلون قبل مجيئه إلى بيتسبرغ عام 2014.