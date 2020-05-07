وفيات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 75 ألفا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، ألفين و483 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 74 ألفا و817.

وتعتبر الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من تفشي الفيروس حول العالم.

ووفقا لموقع "Worldometer" المتخصص برصد آخر الإحصائيات حول الفيروس، فإن عدد المصابين في الولايات المتحدة بلغ مليونا و263 ألفا و705، إثر تشخيص 24 ألفا و904 إصابات جديدة.

وتجاوز عدد اختبارات كورونا في الولايات المتحدة 8 ملايين، فيما تجاوز عدد المتعافين حاجز 213 ألفا.

وتواصل نيويورك صدارتها في قائمة الولايات الأمريكية من حيث الخسائر جراء الفيروس، إذ بلغ عدد الإصابات فيها 333 ألفا و491، توفي منهم 25 ألفا و956.

وتحل ولاية نيوجرسي في المركز الثاني بـ 133 ألفا و59 إصابة، ثم ماساتشوستس بـ 72 ألفا و25.

وأصاب كورونا، حتى عصر الخميس، أكثر من 3 ملايين و850 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 265 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و317 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.