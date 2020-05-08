ترامب: وفيات كورونا بالولايات المتحدة قد تتجاوز 95 ألفاً

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن العدد النهائي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها الجمعة في البيت الأبيض أمام المشرعين الجمهوريين: "تتابعون شاشات التلفاز اليوم، وترون أكياس الجثث والمقابر الجماعية، وقد نتحدث عن 95 ألف شخص في نهاية المطاف، أو قد نتحدث عن أكثر من ذلك".

وفي تصريح سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي أنه إذا تم تخفيض عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى نحو 100 ألف وفاة، فإن ذلك يعد "عملًا جيدًا"، بحسب وصفه.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، وتليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا، وفي الوفيات بريطانيا وإيطاليا.

وتجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة مليونا و308 آلاف، توفي منهم أكثر من 77 ألفا، وتعافى أكثر من 220 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

وإجمالا، أصاب الفيروس، حتى مساء الجمعة، نحو 4 ملايين شخص حول العالم، توفي منهم قرابة 274 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و372 ألفا، وفق "ورلدميتر".