فنزويلا بصدد إصدار مذكرات اعتقال بحق 25 مشاركاً في محاولة انقلاب

أعلن النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب، الجمعة، أن القضاء سيصدر مذكرة اعتقال بحق 25 شخصا شاركوا في عمل مسلح ومحاولة انقلاب بالبلاد.

وعقد صعب مؤتمرا صحفيا، حول الإجراءات القانونية ضد أشخاص حاولوا التسلل إلى بلاده، بغرض المشاركة في انقلاب عسكري.

وأوضح أن الجنديين الأمريكيين اللذين قبض عليهما، سيحاكمان بتهمة الإرهاب والتآمر وجرائم تهريب أسلحة الحرب.

وأضاف النائب العام "سيتم تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق 22 شخصا، إضافة إلى طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق خوان خوسيه ريندون، وسيرخيو فيرغارا، وجوردان غودرو، للتخطيط والمشاركة في هذا العمل الإرهابي ضد الشعب الفنزويلي وأراضيه ومسؤوليه".

ووصف القادمين من الخارج للمشاركة في العمل المسلح والانقلاب بأنهم "مرتزقة"، مؤكدا إلقاء القبض على 31 شخصا منذ 3 مايو/ أيار الجاري.

وقال صعب إن بلاده ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ومن رئاسة مجلس الأمن الدولي، والمفوضة الأممية السامية لشؤون اللاجئين ميشال باشليت، رفض انتهاكات القانون الدولي التي تمارسها كولومبيا والولايات المتحدة بحق الشعب الفنزويلي.

والاثنين أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، أن بلاده اعتقلت جنديين أمريكيين سابقين، بعد أن حاولا مع مجموعة من "المرتزقة" فجر الأحد "غزو" فنزويلا من البحر، لإطاحة نظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو.

وقال مادورو مخاطبا القيادة العليا للقوات المسلحة، إن السلطات اعتقلت "عنصرين أمنيين" أمريكيين يبلغان من العمر 34 و41 عاما، عارضاً عبر شاشة التلفزيون الرسمي جوازي سفريهما ووثائق أخرى.

وكان المدعي العام الفنزويلي اتهم في وقت سابق، غوايدو بالتآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية لتجنيد "مرتزقة" بقصد شنّ هجوم لإطاحة الرئيس الاشتراكي.

والأربعاء، أعلنت قيادة القوات البرية الأمريكية، أن الجندي السابق في القوات الخاصة جوردان غودرو، هو المسؤول عن تنظيم محاولة الانقلاب الفاشلة التي عرفت باسم "عملية جدعون"، وكان سببا في مشاركة الجنديين الآخرين بالعملية.

وأضافت القيادة في بيان، أن أيران بيري 41 عاما، الذي شارك بالمحاولة الانقلابية، واعتقلته قوات الأمن الفنزويلية، عمل بالقوات البرية رقيبا مهندسا، وبالعراق 3 مرات بين عامي 2003، و2007.

أما الجندي الثاني لوك دينمان، البالغ 34 عاماً، الذي اعتقل هو الآخر بفنزويلا، فعمل ضابط قتال بالقوات البرية حتى 2010، وفي ذلك العام كان بالعراق مرة واحدة.