إسرائيل تمدد منع تلفزيون فلسطين من العمل بالقدس 6 شهور إضافية





جدّد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعان أردان، الاثنين، قرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين، وحظر أنشطته في كل مكان بالقدس وإسرائيل، لفترة 6 شهور إضافية.



وكان أردان قد أصدر القرار للمرة الأولى قبل 6 شهور، بحجة تبعية التلفزيون للسلطة الفلسطينية، ويحظر على طاقم التلفزيون منذ ذلك الحين، العمل بالقدس الشرقية.



وقالت مراسلة تلفزيون فلسطين في القدس كريستين ريناوي، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول إنها تسلمت القرار من الشرطة الإسرائيلية، بعد استدعائها إلى مركز "المسكوبية" بالقدس الغربية.



وكانت قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية قد اقتحمت مكتب تلفزيون فلسطين، في القدس، يوم العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وسلمت إدارته قرار المنع.



ويقول تلفزيون فلسطين إن السلطات الإسرائيلية تلاحق طاقمها بالقدس وتعتقل أفراده، بين الفينة والأخرى، وحققت معهم أكثر من مرة.