في أول فتح للحدائق العامة.. مسلح يفتح النار على متنزهين في تكساس الأمريكية

أصيب 5 أشخاص إصابات مختلفة في إطلاق نار نفذه مجهول اقتحم حديقة مزدحمة بالمتنزهين في ولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الاثنين، عن بادي كالزادي، المسؤول الإعلامي في شرطة مدينة فورت وورث، جنوبي تكساس قوله إن إطلاق النار "وقع قبل الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، مساء الأحد، في حديقة فيلاج كريك".

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، أن الحديقة كانت تضم جمعا من 600 شخصا جاءوا للاستمتاع بالألعاب النارية، عندما وقع إطلاق النار.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن شخصين من المصابين في حالة حرجة.

ولم تكشف الشرطة حتى ظهر الاثنين، عن هوية منفذ إطلاق النار أو مصيره.

وأعيد فتح حدائق تكساس عقب إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا في 20 أبريل/نيسان، ولكن مع التشديد على الناس لارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وسجلت الولايات المتحدة حتى ظهر الاثنين، أكثر من مليون و367 ألف إصابة وما يزيد عن 80 ألف و787 وفاة، فيما تعافى أكثر من 256 ألف و300 شخص، حسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد آخر تطورات فيروس كورونا في العالم.