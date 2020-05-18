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وزير العدل الأمريكي: السعودي منفذ الهجوم في القاعدة الأمريكية كان على صلة بتنظيم القاعدة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 18.05.2020 19:13
وزير العدل الأمريكي: السعودي منفذ الهجوم في القاعدة الأمريكية كان على صلة بتنظيم القاعدة

أعلن وزير العدل الأميركي ويليام بار الاثنين أن السعودي منفذ الهجوم في قاعدة بحرية أميركية في كانون الأول/ديسمبر كانت تربطه "علاقات مهمة" بتنظيم القاعدة "قبل أن يصل حتى إلى الولايات المتحدة".

وكان الجندي السعودي محمد الشمراني (21 عاما) أطلق النار في السادس من كانون الاول/ديسمبر في قاعدة بولاية فلوريدا ما أسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة ثمانية قبل أن ترديه الشرطة.

وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي في مؤتمر صحافي أنه تبين للمحققين أنه كان متطرفا منذ العام 2015 على الاقل وأن هجومه كان "ثمرة اعوام من التخطيط والتحضير".

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