ترامب يتهم "تويتر" بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، موقع تويتر بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

جاء ذلك بعد ساعات من قيام منصة تويتر بوسم تغريدتين لترامب على أنهما "مضللتان".

وقال الرئيس الأميركي في إحدى تغريدتيه، إن بطاقات الاقتراع بالبريد ستكون "احتيالية إلى حد كبير" وستؤدي إلى "انتخابات مزورة".

ليقدم الموقع على وسم تغريدتي ترامب بعبارة "تحققوا من الوقائع"، وتحذير متابعي الرئيس الأمريكي، في سابقة هي الأولى من نوعها، من أن هاتين التغريدتين تتضمنان معلومات قد تكون مضللة بشأن عملية التصويت.

وردا على ذلك، كتب ترامب في سلسلة تغريدات، بأن "تويتر يتدخل بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020".

وقال: "يقولون عن تصريحاتي - بأن عملية الاقتراع عبر البريد ستؤدي إلى فساد وتزوير كبيرين- غير صحيحة، وذلك بناء على تحقق من الوقائع تقوم به مؤسسات الأخبار الكاذبة سي إن إن، وأمازون وواشنطن بوست".

وتابع أن "تويتر يخنق كليا حرية التعبير، وأنا كرئيس لن أسمح بذلك".