حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج عن إرهابي أرمني اغتال قنصلاً تركياً

رفض حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافين نيوسوم، قرارًا قضائيا يسمح بالإفراج المشروط عن الإرهابي من أصول أرمنية هامبيغ ساسونيان، الذي اغتال القنصل العام التركي في لوس أنجلوس كمال أركان، عام 1982.

وقال "اللجنة التوجيهية الوطنية التركية - الأمريكية"، في بيان لها الأربعاء، إن الحاكم جافين نيوسوم، رفض يوم 25 مايو 2020 الافراج المشروط عن الإرهابي ساسونيان.

اللجنة التي تتابع مسار القضية في ولاية كاليفورنيا، عبّرت عن شكرها للحاكم نيوسوم في بيانها الذي تضمن أيضًا أسماء جمعيات تركية-أمريكية أخرى، مثل الجمعية الأمريكية-التركية جنوب كاليفورنيا.

وبالرغم من جميع المساعي التركية، أصدرت محكمة أمريكية في كاليفورنيا، يوم 27 يناير/كانون الثاني 2020، قراراً بالإفراج عن "ساسونيان"

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن الإفراج عن ساسونيان، سيكون لصالح أتباع التطرف حول العالم، وسيبعث برسالة مفادها أنه يمكن العفو عن جرائم الكراهية والاعتداءات الإرهابية بحق الدبلوماسيين القائمين على أعمالهم.

كما دعت الخارجية التركية، المجتمع الدولي في وقت سابق للتضامن ضد قرار الإفراج عن ساسونيان، الذي قالت إنه قد يشكّل مرجعاً لدعاوى قضائية مشابهة.

تجدر الإشارة إلى أن ساسونيان، أقدم في 28 يناير/ كانون الثاني 1982، على اغتيال القنصل التركي العام السابق في لوس أنجلوس، عندما كان يقود سيارته، وألقي القبض عليه بعد فترة قصيرة وحكم عليه بالسجن المؤبد.