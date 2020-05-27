طائرتان روسيتان تقتربان أكثر من اللازم من طائرة استطلاع أميركية فوق المتوسط

كشفت البحرية الأمريكية، فجر الأربعاء، أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرة استطلاع أمريكية، فوق البحر المتوسط، واصفة تلك الحركة بـ "غير الضرورية".

وقال الأسطول السادس للبحرية الأميركية في أوروبا وإفريقيا، في بيان، إن طائرتين عسكريتين روسيتين من طراز "SU-35" اعترضتا طائرة من طراز "P-8A" فوق المياه الدولية في البحر المتوسط لأكثر من ساعة.

وأضاف البيان أن عملية "الاعتراض كانت غير آمنة وغير محترفة بسبب اقتراب الطيارين الروس من جناحي الطائرة الأمريكية في وقت واحد، مما حدّ من قدرة طائرتنا على المناورة بأمان".

واعتبر البيان أن "الحركات غير الضرورية لطياري الطائرتين الروسيتين كانت لا تتوافق مع قواعد الطيران الدولية وعرضت سلامة الطائرتين للخطر".

وبحسب بيان البحرية الأمريكية، فإن هذا الاعتراض هو الثالث من نوعه في شهرين.

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" التي دخلت حبز التنفيذ عام 2002 وتسمح بتحليق طائرات استطلاع غير مسلحة في أجواء عشرات الدول المشاركة فيها.

وقال مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى إن بلادهم ستنسحب من الاتفاقية بسبب الخروقات الروسية المتكررة لبنودها.