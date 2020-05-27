مسؤول أمريكي: المساعدات الطبية التركية فرصة لتحسين العلاقات

قال رئيس مجموعة الصداقة التركية في مجلس النواب الأمريكي، جو ويلسون، إن إرسال أنقرة مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة في إطار التضامن معها بمكافحة فيروس كورونا، يتيح الفرصة أمام تحسين العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة نظمها وقف الإرث التركي، عبر تقنية الفيديو، تحت عنوان "العلاقات التركية الأمريكية في ظل وباء كورونا"، بمشاركة رئيس مجموعة الصداقة بين البرلمانيين الأتراك والأمريكان، مهدي أكر.

وأفاد ويلسون أن "إرسال تركيا مساعدات طبية يعد مثالا للتضامن بما يتفق مع روح الشراكة، كما يعتبر فرصة جيدة لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن توتر علاقات الولايات المتحدة مع الصين قد يؤثر إيجابيا على علاقاتها مع تركيا في المرحلة المقبلة.

كما أكد على أن تركيا تعد بمثابة بوابة تنفتح على الشرق الأوسط، وأنه يجب على الولايات المتحدة تعزيز التعاون معها لهذا السبب.

من جانبه، أوضح أكر أن العلاقات التركية الأمريكية خضعت لاختبارات مهمة في السنوات الأخيرة، مثل ملفات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، ومنظومة صواريخ إس 400، وتنظيم غولن الإرهابي، وطائرات إف 35.

وشدد على إصرار بلاده في الاستمرار بموقعها كحليف قوي للولايات المتحدة، والاستمرار من جهة أخرى في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية أمنها القومي.

جدير بالذكر أن تركيا أرسلت مؤخرا، مساعدات طبية إلى عشرات الدول حول العالم، لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا، في مقدمتها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا.