مشروع قانون أمريكي جديد ضد الصين بسبب الانتهاكات ضد أقلية الأويغور

أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب سياسات بكين ضد أتراك الأويغور في إقليم تركستان الشرقية لا سيما بسبب "اعتقالات جماعية" طالت أفراداً من هذه الأقلية المسلمة.

وبأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتاً مقابل صوت واحد أقر مجلس النواب الأربعاء مشروع "قانون الحقوق الإنسانية للأويغور" الذي سبق لمجلس الشيوخ أن أقره بالإجماع في منتصف أيار/مايو الجاري.

ومن المفترض أن يحال النص الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانوناً ساري التنفيذ، ما من شأنه على الأرجح أن يزيد من تردي العلاقات المتوترة بشدة أساساً بين أكبر قوتين في العالم.

وكان ترامب صرح الثلاثاء بالقول "نحن ننظر عن كثب إلى هذا الأمر (...) ستسمعون خطوة قوية بخصوص الصين قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وفي حال رفض الرئيس التوقيع على مشروع القانون فيتعين عليه عندها استخدام حقه في النقض (الفيتو) ورد النص إلى الكونغرس الذي يمكنه حينئذ التصويت مجدداً على مشروع القانون والإطاحة بالفيتو الرئاسي بشرط أن يحوز النص على أغلبية ثلثي الأعضاء.

أما إذا نشر ترامب مشروع القانون فإن غضب الصين سيكون مضموناً لا سيما أنها توعدت في كانون الأول/ديسمبر الولايات المتحدة بتدفيعها الثمن إذا ما رأى مشروع القانون هذا النور.

وفي أغسطس/آب الماضي، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بإقليم تركستان الشرقية ذاتية الحكم.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".